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أمريكيون يكتشفون بروتينات بالدم قد تساعد فى الكشف المبكر عن الزهايمر

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أمريكيون يكتشفون بروتينات بالدم قد تساعد فى الكشف المبكر عن الزهايمر أمريكيون يكتشفون بروتينات بالدم قد تساعد فى الكشف المبكر عن الزهايمر
نتائج جديدة كشفت عنها مجموعة من العلماء الأمريكيين بجامعة كاليفورنيا، حيث أفادوا بأن هناك بروتينات معينة فى المخ يمكن الكشف عنها عن طريق تحليل الدم، وتعتبر وسيلة لتشخيص وعلاج مرض الزهايمر مبكراً.

وقال الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن هناك بروتينات تدعى "البروتينات الليزوزومية" تلعب دوراً مهماً فى إزالة المواد التالفة التى تضر الخلايا العصبية.

واكتشف الباحثون أن مستويات هذه البروتينات فى الدم كانت أعلى فى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل الذاكرة والتفكير، وهذا أمر مهم للتشخيص المبكر لخطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وأضاف مؤلف الدراسة الدكتور إدوارد جوتزل، أستاذ الطب فى جامعة كاليفورنيا بـ"سان فرانسيسكو"، الباحث فى المعهد القومى الأمريكى للشيخوخة، أن هذه البروتينات التى تسمى بـ“exosomes”، يمكن أن تساعد فى العلاج المبكر أو تحد من تلف خلايا المخ، بل وقد تمنع تطور مرض الزهايمر.. ونشرت هذه النتائج على الإنترنت فى 10 يونيو فى مجلة علم الأعصاب الأمريكية.

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