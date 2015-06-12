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10 جرامات من المكسرات يومياً يمكن أن تمنع الموت المبكر والأزمات الصحية

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10 جرامات من المكسرات يومياً يمكن أن تمنع الموت المبكر والأزمات الصحية 10 جرامات من المكسرات يومياً يمكن أن تمنع الموت المبكر والأزمات الصحية
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن تناول حفنة من المكسرات يومياً يقلل من خطر الموت المبكر، من سلسلة من الأمراض الرئيسية المزمنة.

ووجد الباحثون أن تناول ما لا يقل عن 10 جرامات من المكسرات أو الفول السودانى يومياً، يؤدى إلى انخفاض خطر الوفاة من أمراض الجهاز التنفسى، مثل الربو وانتفاخ الرئة، والأمراض العصبية، التى تضم الخرف والزهايمر.

كما قامت وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووجد الباحثون فى معرض أبحاثهم أن الأشخاص الذين يتناولون الفول السودانى، انخفض لديهم مخاطر الإصابة بالأمراض وفرص الوفاة، بنفس القدر الذى انخفض لدى أولئك الذين يأكلون المكسرات مثل الكاجو واللوز، وعين الجمل والجوز الأمريكى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 120000 من الرجال والنساء الهولنديين، الذين تتراوح أعمارهم بين 55-69 عاماً.

وأضاف الباحثون عبر الدراسة الجديدة أن الوفيات الناجمة عن السرطان والسكرى وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض الاعصاب إنخفضت أيضا بين الأشخاص الذين يتناولون الفول السودانى والبندق وباقى المكسرات.

وقد نشر البحث فى المجلة الدولية لعلم الأوبئة، وذلك فى الحادى عشر من يونيو الجارى.

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مصر 365