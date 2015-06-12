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للحامل.. انتبهى.. الصيام قد يضر جنينك

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للحامل.. انتبهى.. الصيام قد يضر جنينك للحامل.. انتبهى.. الصيام قد يضر جنينك
الحمل من أهم المراحل التى تمر بها المرأة، وتتطلب منها الاهتمام بنوعية طعامها وصحتها العامة بشكل مضاعف ودقيق، ومع اقتراب شهر رمضان يلح على النساء فى تلك الفترة سؤال مهم، وهو إمكانية الصيام فى فترة الحمل، وهل يمكن للمرأة الحامل أن تصوم بصورة آمنة أم أن ذلك الأمر قد يمثل خطورة على سلامة جنينها؟

سؤال يجيب عنه أستاذ طب النساء الدكتور صلاح سند قائلا:
>فى جميع الأحوال ينصح المرأة الحامل فى أى مرحلة من مراحل الحمل بضرورة تجنب الصيام نهائيا، وذلك يرجع للعديد من الأسباب والمشاكل التى قد تتعرض لها نتيجة لنقص العناصر الهامة بالجسم.

ويشرح "سند" قائلا إن الجنين يحصل على غذائه من المشيمة، التى تنقل العناصر المهمة لنموه من دم الأم إلى جسده، وعمل المشيمة يتأثر بصورة كبيرة بكمية المياه فى جسم المرأة الحامل.

ويؤكد "سند" أن نقص كمية المياه لدى المرأة فى فترة الحمل، وهو ما يحدث بعد ساعات طويلة من الصيام وعدم إمدام الجسم بالمياه، خاصة فى فصل الصيف وزيادة إفراز العرق، قد يؤدى إلى العديد من المضاعفات، أهمها صعوبة حصول المشيمة على العناصر التى يجب توصيلها للجنين.

وهو أمر لا ينصح المجازفة به فى تلك الفترة الحساسة، لذا ينصح بتجنب الصيام للمرأة فى فترة الحمل بشكل نهائى، حتى لا يتعرض الجنين للمضاعفات نتيجة نقص العناصر المهمة والضرورية لنموه.

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مصر 365