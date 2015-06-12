المخللات واللبن والشيكولاتة الداكنة تساعد فى علاج الخجل والقلق

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن تناول الأطعمة المخمرة مثل المخللات واللبن والزبادى، وحتى بعض أنواع من الشوكولاتة الداكنة، تساعد فى علاج الخجل الشديد والقلق الاجتماعى لدى البعض.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة بكثرة لديهم أعراض أقل من لقلق الاجتماعى.

ووفقاً لصحيفة "الديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون من جامعة ماريلاند بولاية فرجينيا، إن من المرجح أن البروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) فى الأطعمة المخمرة تقوم بتغيير البيئة فى القناة الهضمية، والتغييرات فى القناة الهضمية لها تأثير جيد فى القضاء على القلق الاجتماعى.

وأوضح الباحثون أن القلق الاجتماعى المعروف أيضا باسم "الرهبة الاجتماعية" هو الخوف المستمر والهائل من المواقف الاجتماعية ومواجهة الآخرين، ويعد واحدا من اضطرابات القلق الأكثر شيوعاً، وفقا لبيانات منظمة “NHS”.

حيث إن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب تواجههم رهبة خلال الأنشطة اليومية مثل لقاء الغرباء، والحديث فى مجموعات، والتحدث على الهاتف، وعدم القدرة على التسوق.

وتشمل الأطعمة التى تقلل من القلق الإجتماعي: الزبادى والحليب وفول الصويا المخمر، مخلل الملفوف، وبعض أنواع من الشوكولاته الداكنة والمخللات.

ويعتقد أن ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص، قد يعانون من الرهبة الاجتماعية، كما أن النساء يعانون من هذه الرهبة أكثر من الرجال.

>ونشرت هذه الدراسة فى دورية أبحاث الطب النفسى، فى العاشر من شهر يونيو الجارى.