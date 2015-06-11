تكثيف أمنى بنقطة شرطة الحامولى بالفيوم بعد تعرضها لهجوم إرهابى

تشهد نقطة شرطة الحامولى بمحافظة الفيوم تواجدا أمنيا مكثفا أمام نقطة الشرطة، بعد قيام مجهولين باستهداف نقطة الشرطة، وإطلاق النيران بشكل مكثف على القوة المكلفة بالتأمين وإصابة خفير نظامى، حيث تم نصب حواجز وكردون أمنى حول نقطة الشرطة ومنع سير المشاة من أمامها.

وكان مستشفى أبشواى المركزي استقبل منذ قليل حمادة فراج 27 سنة خفير نظامى بنقطة شرطة الحامولى مصابا بطلقات نارية، وتبين أنه أصيب إثر قيام مجهولين مسلحين بإطلاق النيران على نقطة الشرطة أثناء تواجده أمامها، ويتم عمل الإسعافات اللازمة له.

- مجهولون يطلقون النيران على نقطة شرطة الحامولى وإصابة خفير نظامى