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«اتحاد شباب التجمع» مسئول مسابقة الرقص ورط الحزب فى فقرة مبتذلة

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«اتحاد شباب التجمع» مسئول مسابقة الرقص ورط الحزب فى فقرة مبتذلة «اتحاد شباب التجمع» مسئول مسابقة الرقص ورط الحزب فى فقرة مبتذلة

فقرة فنية مبتذلة أثارت استياء الجميع

هاجم علاء عصام أمين اتحاد شباب حزب التجمع، مسئول مسابقة “مهرجان سيد درويش” طونى نبيه، قائلا:” مسئول المسابقة ورط الحزب بعرضه فقرة فنية مبتذلة أثارت استياء الجميع، مشيرًا إلى أن الحزب لم يكن على علم بان المسابقة ستضمن رقصات مبتذلة.

وأوضح عصام أن الحزب اعتذر رسميًا عن هذا الخطأ غير المقصود ، مشيرًا إلى أن تصريحات منظم المهرجان جاءت مثيرة للاستيلاء ومستفزة بعدما أوضح رفضة لأخونة الفن، مؤكدًا على أن الرقصة كانت مبتذلة وليس لها علاقة بالإخوان أو السلفيين.

وأكد أمين اتحاد شباب حزب التجمع ، ان الحزب سيعقد اجتماع الأمانة المركزية يوم السبت المقبل وسيطرح قضية منظم المهرجان بعد اعترافه فى وسائل الاعلام أنه كان على علم بأن الفقرة ستتضمن مثل هذة النوعية من الرقص ، لافتا الى أنه من المقرر اتخاذ اجراءات تصاعدية ضد مسئول تنظيم المسابقة .

 

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