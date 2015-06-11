القوات الكردية تمنع داعش من التقدم في سنجار وتلعفر بالعراق

أستهدف مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية داعش مقر اللواء الثامن لقوات البيشمركة الكردية بالقذائف، في منطقة حردان شرق تلعفر،مما أصاب أحد عناصر اللواء، وهاجموا مواقع للقوات الكردية في مركز قضاء سنجار التابع لنينوى.

> وقال مراسل “راديو سوا” إن مسلحي داعش حاولوا التقدم في مناطق شمال الموصل التي وقت بيد التنظيم قبل عام، مشيراً إلى أن الهجمات في الأيام الثلاثة الماضية تركزت في مناطق القلعة داخل مركز سنجار.

> و صرحت قناة “الحرة” بأن المراسل نقل عن المقدم بيير الزيباري من اللواء 12 في البيشمركة، قوله إن عناصر أخفقت في تحقيق أي تقدم، قائلاً إن القوات الكردية في المنطقة، وجهت ضربات موجعة لداعش.

> وأشار المتحدث إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف التنظيم، في حين لم تسجل أي إصابات في صفوف قوات البيشمركة.