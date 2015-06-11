هؤلاء هاجموا الحجاب .. وتقبلوا الشذوذ والجنس قبل الزواج

كتب : احمد فراج

لماذا أنا ضد الحجاب ؟ لأنه ضد الاخلاق لأني لو أنا أردت أن أظهر بمظهر الشريفة ، أشتري حجاباً بخمسين قرشا أو بخمسين جنيهاً ، وأشتري الجنة بهذا المبلغ ، وأنا أريد أن أدخل الجنة بأخلاقي وسلوكي ، وليس بقماش على رأسي” ، هذا هو تصريح الطبيبة الروائية المدافعة عن حقوق المرأة نوال السعدواى ، بشأن رأيها فى الحجاب وفريضته .

وتابعت شرحها ” أن المرأة تتحجب لأن الرجل عينه شهوانية ، فينظر لها وتفسد الأخلاق ، وهذا صحيح ، فالمرأة لها شهوة أيضا ، فلماذا لا نغطي الرجل أيضًا ، وهنا أقول الإبداع هو القدرة على رؤية المتناقضات ، فاكتبوا عنى تلك العبارة ” .

فالروائية نوال السعدواى ، أوضحت فى كتابها “الانثى هل الاصل” ، أنه يعارض كثيراً من الأفكار التي تعودنا عليها في المجتمع ، مثل أن المرأة خرجت من ضلع الرجل مع أن المرأة ، هي التي تلد الرجل ، مشيرة إلى أنهم عندما فكروا في عقاب المرأة بأن تكون جسداً بلا رأس ، قاموا بتغطية رأسها ، وبالتالي فالحجاب ليس إسلاميًا ، وإنما هو ميراث من “اليهود” ، مؤكدة أن الحجاب ليس حرية شخصية ، وإنما هو نتاج العادات والتقاليد .

وأضافت السعداوي ، أن المرأة اتهمت بالإثم والخطيئة بسبب اكتسابها المعرفة ، موضحة أن عقل حواء تهمة لأنها سبقت الرجل في الحصول على المعرفة ، لذلك عوقبت المرأة بأن كانت جسدا بلا رأس ، مؤكدة على أن الحجاب خطأ والعري أيضا خطأ ، فالأنوثة ليست الكلام بصوت الرقيق أو الخوف من التجاعيد عند الكبر السن ، قائلة “أنا ضد عمليات التجميل”.

وعلى أثر دعوة الروائية الطبيبة لخلع الحجاب ، دعا الكاتب الصحفى شريف الشوباشى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” فتيات مصر بخلع الحجاب فى يوم من الاسبوع الاول لشهر مايو المنعقد ، حيث استعان بالدلالة على اهمية هذه المظاهرة بما فعلته هدى شعرواى بالتزامن مع ثورة 19 ، موضحاً أن الحجاب اختفى لمدة 50 سنة بعد هذه المظاهرة عام ١٩٢٣ ، حتى ظهر من جديد فى بداية السبعينيات عقب نكسة 67 ، ومن جانبه دعمت الروائية الطبيبة دعوة الصحفى لخلع الحجاب .

وكان للازهر دور فى الرد على هذه الدعوة من الشوباشى ، قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ، إن من الأمور المجمع علي فرضيتها من فقهاء المسلمين قديمًا وحديثًا ارتداء المسلمة للحجاب متى بلغت ، فإذا التزمت المسلمة بفرائض دينها ، فإن المطالبة بترك الحجاب والتظاهر من دونه يعد من التدخل السافر والاعتداء الصارخ على حرية وكرامة الإنسان ، فكما لا يجوز لإنسان أن يطلب من المرأة ترك الصلاة أو الصيام أو الحج ، فإنه لا يجوز مطالبتها بترك الحق الذي آمنت به من تلقاء نفسها ورضيت به.

وأكد وكيل الأزهر أن مسألة الحجاب من بديهيات ومسلمات الأمور الشرعية التي لا تحتاج ولا تقبل الاجتهاد لحسمها بالنصوص القطعية ثبوتا ودلالة ، وخلاصة الأمر فيها أن الحجاب فرض على كل من بلغت سن التكليف ، لقوله تعالى: “وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيبوهن ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن” صدق الله العظيم .

ولم تكتفى أيضاً نوال بهذا القدر من الهجوم على الاسلام وفروضه ودعوتها لخلع الحجاب ، وانما تعدت الحدود واشتكت الله عز وجل فى كتابها محاكمة الاله ، وقالت له ” إني زعلانة منك يا رب ، لأنك خلقتني أنثى، وخليت الأنثي دي فيها كذا وكذا ” ، هذا مادفع مفتى الجمهورية السابق الشيخ على جمعة لنقدها بقوله انها قليلة الحياء مع اللله ، فهذا الكتاب مخالف للشريعة ، وكله قلة حياء مع ربنا ، فاشتكت ربنا لربنا ، ساخرا منها في أنها “تتنطط” هنا وهنا كما تشاء ، حيث أوضح أن العلماء ليس لهم سلطان على الناس ، ولكن واجبهم هو أن يبينوا لهم الصواب من الخطأ في أمور دينهم، وهو ما يقوم به جمعة حسب زعمه.

وصرحت نوال أنها عند زيارتها للصين وجدت أشخاصا بعضهم لا يتبعون دينا ، لكن على خٌلق ، مضيفة : “أنه على الرغم من أن لدينا تضخما دينيا، نجد أنه لا أخلاق، فلا علاقة للأمر إذن بلحية أو حجاب” .

واضافت نوال انها لم تدعو للالحاد او الكفر بل التفكير والنظر للآخرين ومعرفة أسباب تقدمهم على العكس مما نعيشه من تأخر ، ولكن هناك تصريح يعكس ما تقوله ” أنا اطالب باعمال العقل فى الامور الحياتية ، فالعقل النقدي مهم جدًا ، لكن إحنا بيعلمونا الطاعة ” فى اشارة منها الى اننا يجب علينا ان نفكر لماذا هذا نفعله وندرك ماحقيقته سواء دينيا او كونيا او اجتماعيا .

وتصريحات السعداوى جمعت بين السياسة والدين معاً ، ففى عام 2010 ، خلال ندوة للابداع والتمرد ، قالت السعداوى بأن “الدولة المدنية يمارس فيها الدين داخل البيوت ، واللي عاوز يروح يحج يروح يحج ، واللي عاوز يصوم يصوم ، واللي عاوز يصلي يصلي” ، لكن كله في السر ، لأنها علاقة بين الإنسان وخالقه وليست علاقة بيننا وبين الناس ، كما أنه يجب أن تلغى المادة الثانية من الدستور ،لأن الدوله لا دين لها وإنما الدين حالة بشرية إنسانية ، وإذا فصلنا الدين عن الدولة فلن تحدث كارثة ولن تحدث فوضي ولن تضيع الأخلاق ، وإنما سيحل النظام محل الفوضى .

ويذكر أن ابرز اقوال السعداوى المثيرة للجدل ، إن قضية “المثليين” كبيرة وسياسية وأخلاقية ، لأن ثلث العالم “مثليين” ، لدرجة أنه تم تغيير القوانين فى أمريكا وأوروبا حتى تناسب “المثليين” ، وتغيرت قوانين الزواج بإباحة زواج الرجل والرجل ، مشيرة إلى أن ذلك ليس سببه التربية ، ولكن هناك صدمات فى الحياة ، قائلة: “معظم من أتونى فى العيادة من مثليين كانت المرأة تتعرض لصدمة فى رجل “دنىء” ، مما جعلها تكره الصنف كله ، وكذلك بالنسبة للرجل ، فلا بد أن نفهم أسباب ذلك ولا ندين ذلك”.

واعتبرت السعداوى ، أن ظاهرة “المثليين” ليست ظاهرة مرضية ولكن لها أسباب ، حيث إن المثليين طبيعيون ويوجد منهم عباقرة ، حسب تعبيرها.

وهناك تشابه بين الروائية نوال السعداوى والمخرجة ايناس الدغيدى ” الجريئة ” فى كلامهم مع الله ، فمثل ما تحدثت نوال فى كتابها الى الله ، كانت المخرجة الجريئة تحدثت من قبل مع الله ولكن فى المنام ، حيث إنها حلمت بمناجاة ربها خلال نومها ، وقالت له “إنها لا تستطيع تصديق حديث الأنبياء ، نظرا لأن عقلها لم يتمكن من استيعاب ما يقولون ، مشيرة إلى أنها شعرت بانصهار روحها مع السماء وأن روحها تسير أمامها”.

وذكرت الدغيدى ”أنا حلمت حلم أنى كلمت ربنا فى مكان فاضى ممكن يكون بحر، وأنا عومت وتعبت شوية ومكنش فى حاجة حوليا وقلت يا ربى فيه حاجات من اللى بيقولوها الأنبياء مش مقتنعة بيها”.

وقالت المخرجة “الجريئة” ، أن من حق العقل أن يناقش كل الثوابت دون أن يعلنها ،” والحكم على الأمور يجب أن يكون إما الصواب ، وإما الخطأ ، وليس بالحلال والحرام” ، مشيرة إلى أن «فيه حاجة اسمها صح وغلط قبل الحلال والحرام».

فهذه المقولة للدغيدى تتفق مع ما تشير اليه السعداوى ايضا فى جملتها ” أنا اطالب باعمال العقل فى الامور الحياتية ، فالعقل النقدي مهم جدًا، لكن إحنا بيعلمونا الطاعة”

والدغيدى ترى ان لديها افكار اقتصادية وتساعد على حل الكثير من مشاكل الشباب ، منها ترخيص بيوت الدعارة ، مشيرة إلى “إن ترخيصها يصب فى صالح المجتمع والشباب، كما إنها تقلل من غريزة الشباب على الرغم من وجود قيود دينية ، بالإضافة إلى العادات والتقاليد، لكن أنا شايفة إنها فى صالح المجتمع”.

وقالت الدغيدي إنها لا ترى أن “الحجاب فريضة لأنه لا يتفق مع العقل ” ، مشيرة إلى أنها «من المستحيل أن تعطي دور في أحد أفلامها لفنانة محجبة»، مؤكدة أن «الحجاب أصبح موضة ، وليس نوع من التدين».

وبسؤالها «متى نرى إيناس الدغيدي ترتدي الحجاب؟»، فأجابت: «يارب ما تكتبها عليا».

وفى هذه الفكرة يتفقان فكر الدغيدى والسعداوى معاً ، حيث ان السعداوى رفضت الحجاب وترى انه من ميراث اليهود ، والدغيدى ترى انه ليس فريضة وربنا ما يكتبه عليها ، وترحب بشدة بترخيص بيوت الدعارة فهى مفيده للمجتمع ، فهى تؤيد أكثر ماهو من العرى وهو “الزنا”.

وفى قضية المثليين الذى اوضحت رأيها بها الطبيبة السعداوى ، قالت إيناس الدغيدي إن لديها أصدقاء كثيرين “مثليين جنسيًا” ، مؤكدة أنها تحبهم وتحترمهم أكثر من “الرجال الطبيعيين” ، مشيرة إلى “اننى أحبهم وبعرف اتفاهم معاهم، وعمري ما شفتهم بيعملوا غلط لأني بحكم على علاقتهم معايا، وهما خافيين القصة دي في المجتمع، لكن معايا أنا بيقولولي، بيحسوا إن أنا متقبلاهم ومش واخدة منهم موقف». ، فهذا يدل انه ربما يكون هناك توافق بين الرأيين من الطبيبة السعداوى والجرئية ايناس حول موقفهم من قضية المثليين ، والاثنين متقبلينها دون اى مخاوف ، ويعتبرونها “حرية شخصية” .

وقامت الدغيدى بدور “الشيخ او الفقيه” الذى يحلل ويحرم كما يريد ، فكانت الكاتبة إقبال بركة قالت خلال لقاء بعمرو اديب فى برنامجه” القاهرة اليوم” ، ” إن الشذوذ الجنسي منتشرًا في زمن ما في الدولة الإسلامية ، وموجود في الشعر العربي” ، فردت عليها “الدغيدي” قائلة: “ووعدوهم في الجنة بالغلمان ” .

ولم تتطرق الطبيبة المناضلة نوال السعداوى إلى العلاقة الجنسية قبل الزواج ، وانما ايناس الدغيدى استكملت دور “الفقيه” ، وحللت ماهو غير مباح نهائيا ويتعارض مع الدين الاسلامى ، حيث أنها قالت إن هناك أشخاصا لا يستوعبون أن العلاقة الجنسية قبل الزواج حلال ويتعاملون على أن الجنس خارج إطار الزواج حرام.

وأضافت فى اثناء مداخلة بقناة دويتشه فيليه ، “أن هناك أناس يخافون الإقدام على الجنس ، لأنه محطوط في مخهم من وهما صغيرين إنه حرام” ، على حد قولها.

ولكن تلك التصريحات تراجعت عنها الدغيدي فيما بعد في حوار لها مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، في مايو 2015 ، و قالت إن تصريح «الجنس قبل الزواج حلال كان مجتزئًا من السياق»، مؤكدة أنها تعلم تمامًا أن الجنس قبل الزواج محرم في الأديان السماوية.

ولم تسلم الدغيدى من الانتقادات من رجال الدين والازهر ، حيث قال الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية ، إن ما قالته إيناس الدغيدى حول جواز ممارسة الجنس قبل الزواج ، هو قول لا يصدر عن إنسان مسلم يحترم دينه ، ويعلم أن ممارسة العلاقة غير المشروعة بين فتاة وشخص حتى لو بنية الزواج أمر محرم بنص قطعى فى القرآن والسنة.

وأشار الشحات إلى أن الزانى والزانية يطلق على كل رجل اتصل بامرأة لا تربطه بها علاقة زوجية ، موضحاً أن ما قالته إيناس الدغيدى هو طامة كبرى ، لا يدع فواصل بين كل ما هو حلال وحرام، موضحا أن ممارسة الجنس قبل الزواج منتهى الصدمة للضمير المسلم.

وعن قضية ترخيص بيوت الدعارة ، لم يسمع الازهر تصريحات الدغيدى ويقف مكتوفى الايدى ، وانما قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن دعوات البعض بترخيص بيوت الدعارة مخالفة ومناقضة ومناهضة للقرآن الكريم ، حيث قال الله عز وجل، “إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون”، وقال تعالى “وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا”.

وأضاف “كريمة” ، أن إذا كان الشرع حرم الملامسة والخلوة والاختلاط والتبرج وكل ما يعين ويزين الزنا والدياثة ، مشيراً إلى أن كل من يعين على الزنا فهو قواد ، وكل من يرضى بالزنى فهو ديوث ، متسائلا، “هل لم يبق من المآسى أن يكون الشعب قواد لارتكاب فاحشة الزنا”.

والجدير بالذكر أن الدكتورة نوال السعداوي هي أديبة وكاتبة عالمية لها أكثر من 56 كتابا ورواية ترجمت إلى أكثر من 40 لغة وتوزع في جميع أنحاء العالم ، حصلت على عدد من الجوائز الأدبية العالمية وأكثر من دكتوراة فخرية من جامعات أوروبا، أمريكا وآسيا، ورشحت ثلاث مرات لجائزة نوبل للأدب وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة الشرفية تقديرّا لمجهودها الفكري والنضالي من أجل الحرية والعدالة والكرامة للإنسان المرأة والرجل والطفل.

والمخرجة الجرئية ايناس الدغيدى ، تخرجت من المعهد العالي للسينما في القاهرة العام 1975. أخرجت فيلمها الأول في العام 1985 وتعتبر أول امرأة تخرج أفلاماً روائية طويلة في مصر ، حيث أخرجت 16 فيلما روائيا طويلاً.

اقتحمت مجال الإنتاج السينمائي من خلال شركة “فايف ستارز” ، حيث أنتجت 7 أفلام روائية وهي “استاكوزا – دانتيلا- الوردة الحمراء – كلام الليل – مذكرات مراهقة – الباحثات عن الحرية – ما تيجي نرقص” وجميعها من إخراجها ، ولاقت بعض أفلامها جدلاً حاداً من البعض بدعوى الموضوعات أو المشاهد.