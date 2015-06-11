"فيل" تفتتح أول متجر مستقل في أبو ظبي

بعد انتظار طويل، تفتح أحد أعرق ديار الأزياء فرنسية، "فيل" Weill، أبوابها في أبو ظبي. ففي ياس مول وفي قلب جزيرة ياس، افتتحت العلامة التجارية أول متجر مستقل في الإمارات العربية المتحدة.

تأسست "فيل" Weill في سنة 1892 على يد ألبير فيل في قلب باريس، واليوم يملكها ويديرها ورثة المؤسس الذين ما يزالون دائماً أوفياء إلى المعرفة التي يغذيها ماضٍ غني. بشرت "فيل" بتحولها إلى رائدة الأزياء الجاهزة الفاخرة، وأصبحت مثالاً لأفضل أناقة باريسية من خلال إنتاجها ملابس أنيقة لكل يوم، موسماً بعد موسم.

ويقول نيك بيل Nick Peel، الرئيس التنفيذي لماركا، "نحن نتطلع لاستقبال زبائن "فيل" Weill الأوفياء فإننا ندرك أنهم متحمسون ومسرورون لافتتاح "فيل" Weill أبوابها لأول مرة في أبو ظبي". وسيمتد هذا المتجر الجديد على مساحة 120 متراً مربعاً وسيضم جميع العناصر التي تم تخيّلها لإعدادات وتصاميم متاجر "فيل" من أضواء ساطعة، ورموز بسيطة وأنيقة الألوان فإن ديكور عالي الأنوثة والرقي ويُبرز مواداً عصرية وفاخرة. وبالنسبة للمحل في أبو ظبي فسيكون الأول في المنطقة الذي يتمتع بهذا المفهوم المذهل للمتاجر.

وعلّق بيرنارد فيل Bernard Weill، الجيل الرابع من عائلة فيل، على المتجر الجديد قائلاً، "إن وجهة نظر "فيل" هي ’أزياء يجب ارتداؤها‘ وهي فلسفة في الأناقة تجمع تراثنا القوي مع لمسة أنثوية عصرية. إن ملابسنا مشبعة بالجمال الممتع المتحد مع البراغماتية، مما يجعلها مثالية لارتدائها في كل يوم".