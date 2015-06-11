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مقتل 3 وإصابة 5 فى مشاجرة بين عائلتين للخلاف على قيراطى أرض بالشرقية

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مقتل 3 وإصابة 5 فى مشاجرة بين عائلتين للخلاف على قيراطى أرض بالشرقية مقتل 3 وإصابة 5 فى مشاجرة بين عائلتين للخلاف على قيراطى أرض بالشرقية
لقى 3 أشخاص مصرعهم بينهم خالد عبد السلام، لاعب فريق المقاولون العرب، فيما أصيب 5 آخرين بطلقات نارية، مساء اليوم الخميس، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة السعادة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض قيراطين.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عبد الله محمود، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة السعادة.

وتوجهت قوة من الشرطة وفريق من البحث الجنائى وقوة من الأمن المركزى، وتبين حدوث مشاجرة بين عائلة أمين شرطة وبين عائلة ثانية بالقرية استعانت برجال عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى، وتم تبادل إطلاق النيران بين العائلتين أسفر ذلك عن مقتل 3 وإصابة 5 من الطرفين.

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