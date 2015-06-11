محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند بمصر لبحث التعاون الاقتصادى

استقبل هانى المسيرى محافظ الاسكندرية اليوم سانجاى بهاشاريا سفير الهند بمصر وتناول الحوار الرغبة المشتركة فى التعاون فى مجالات الثقافة والاقتصاد، خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم سفير الهند بمصر بالشكر الى المحافظ على دعمة لمشروع " الشبكة الافريقية الهندية" الموجودة حاليا بجامعة الاسكندرية و التى تقدم خدمة التعليم عن بعد و خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بعد عبر مركز التعليم عن بعد و مركز الطب عن بعد. و مكنت اكثر من 130 طالب من الحصول على شهادات ماجيستير من الجامعات الهندية و عمل اكثر من 22.577 استشاره طبية عبر الانترنت.

ومن جانبه رحب هانى المسيرى محافظ الاسكندرية بالوفود الثقافية الهندية ووعد بالاستمرار فى مساندتها وتمنى مزيدا من التعاون مع الجانب الهندى وبحث امكانية ابرام اتفاقيات تعاون بين محافظة الاسكندرية و مثيلاتها فى الهند.

كما رحب المحافظ بالسفينة الهندية " اى ان اس تارانجينى" الموجودة حاليا بالاسكندرية وهى سفينة تدريب تابعة للبحرية الهندية و تمنى المزيد من تلك الزيارات والتبادلات.

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