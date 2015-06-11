أخبار عاجلة

توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند بمصر لبحث التعاون الاقتصادى

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند بمصر لبحث التعاون الاقتصادى محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند بمصر لبحث التعاون الاقتصادى
استقبل هانى المسيرى محافظ الاسكندرية اليوم سانجاى بهاشاريا سفير الهند بمصر وتناول الحوار الرغبة المشتركة فى التعاون فى مجالات الثقافة والاقتصاد، خاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم سفير الهند بمصر بالشكر الى المحافظ على دعمة لمشروع " الشبكة الافريقية الهندية" الموجودة حاليا بجامعة الاسكندرية و التى تقدم خدمة التعليم عن بعد و خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بعد عبر مركز التعليم عن بعد و مركز الطب عن بعد. و مكنت اكثر من 130 طالب من الحصول على شهادات ماجيستير من الجامعات الهندية و عمل اكثر من 22.577 استشاره طبية عبر الانترنت.

ومن جانبه رحب هانى المسيرى محافظ الاسكندرية بالوفود الثقافية الهندية ووعد بالاستمرار فى مساندتها وتمنى مزيدا من التعاون مع الجانب الهندى وبحث امكانية ابرام اتفاقيات تعاون بين محافظة الاسكندرية و مثيلاتها فى الهند.

كما رحب المحافظ بالسفينة الهندية " اى ان اس تارانجينى" الموجودة حاليا بالاسكندرية وهى سفينة تدريب تابعة للبحرية الهندية و تمنى المزيد من تلك الزيارات والتبادلات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365