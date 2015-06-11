غضب عارم بين أهالى قرية فيشا بالبحيرة بسبب انقطاع مياه الشرب

شهدت قبل قليل قرية فيشا التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حالة من الغضب العارم بين الأهالى بعد إنقطاع المياه عن القرية والقرى المجاورة لمدة 24 ساعة متصلة ، وأصبح المصدر الوحيد لمياه الشرب لدى الأهالى هو المياه المعدنية .

وأعرب الأهالى عن غضبهم الشديدة بسبب تقاعس المسئولين تجاه تلك الأزمة خاصة وأن القرية بها محطة مياه ، فيما تقدم عدد كبير من الأهالى بشكاوى كثيرة للمسئولين دون استجابة، مهددين بالاعتصام أمام مكتب محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان لحين الإستجابة لمطالبهم وهى الحصول على كوب مياه نظيف.

ومن جانبه قال جمال خطاب المحامى ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين أحد أهالى قرية فيشا ، ان لا يعقل أن تكون القرية تبعد عن مدينة دمنهور عاصمة المحافظة بحوالى 13 كيلو متراً ويعيش بها حوالى 45 ألف نسمة ويعيشون بدون قطرة ماء منذ 24 ساعة متصلة وكأنهم يعيشون فى الصحراء، وطالب خطاب محافظ البحيرة بإقالة رئيس شركة مياة الشرب بالبحيرة لفشلة الذريع فى حل أزمة انقطاع المياه المستمر بالقرية والقرى المجاورة .