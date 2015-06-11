الاندبندنت : حلب على وشك السقوط في أيدي « داعش »

تساءلت الجريدة حول تزايد المخاوف من احتمال سقوط حلب، ثاني أكبر المدن السورية، في أيدي تنظيم داعش ، في ظل إحتدام القتال نحو الشمال بين القوات الحكومية والمعارضة.

وتجدر الاشارة إلى أنه عدما نجح جيش الفتح، وهو تحالف المعارضة المكون حديثا، في طرد قوات الحكومة من مدينة إدلب المجاورة، تحول التركيز إلى مصير مدينة حلب، تلك العاصمة التجارية القديمة بالقرب من الحدود مع تركيا، التي كانت ساحة للقتال على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتفيد تقارير بأن مقاتلي تنظيم داعش يتّجهون نحو مدينة حلب، بينما تتهم قوات المعارضة والولايات المتحدة النظام السوري بمساعدة المسلحين من خلال شن هجمات جوية على قوات المعارضة التي تقاتلهم، ولاسيما في بلدة مارع شمال حلب، كما تتهم الولايات المتحدة الحكومة بـ”تجنب خطوط تنظيم داعش”، بينما يتناقض هذا مع مزاعمها بأنها تقاتل التنظيم.

وتضيف الجريدة ان التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة يركّزهجماته على التنظيم في العراق، وفي الرقة بشمال سوريا، حيث يوجد مقر التنظيم.

كانت قوات الحكومية السورية وقوات التحالف كلتاهما قد فشلت خلال الشهر الماضي، في وقف عبور المئات من مسلحي تنظيم داعش ما يقرب من 45 ميلا في الصحراء للسيطرة على مدينة تدمر الأثرية.