"واتس آب اليوم السابع": حادث بطريق بلطيم الدولى وإصابة 5 أشخاص

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أكد المواطن سمير غازى، وقوع حادث تصادم بطريق بلطيم الدولى بكفر الشيخ أمام المنطقة الصناعية، مما ادى إلى وقوع خمس إصابات منهم حالة خطرة.>شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



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رسالة القارئ



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اثار الحادث



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جانب من الحادث