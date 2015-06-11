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الطائرات العراقية تقتل 65 من مسلحي داعش بالأنبار وكركوك

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الطائرات العراقية تقتل 65 من مسلحي داعش بالأنبار وكركوك الطائرات العراقية تقتل 65 من مسلحي داعش بالأنبار وكركوك

أرشيفية

أسفرت غارت نفذتها طائرات القوات الجوية العراقية اليوم الخميس، واستهدفت مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار غربي العراق، وقرية البشير بكركوك شمالي البلاد ، عن مقتل 65 من مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، أن الطائرات العراقية استهدفت داعش بمدينة الفلوجة ودمرت موقعا يستخدم لتجهيز المدافع، وقتلت 7 إرهابين، كما دمرت ورشة للتفخيخ; ما أسفر عن مقتل 20 إرهابيًا.

وأضافت أن القوة الجوية استهدفت رتلا من المركبات كان يعتزم الهجوم على ناحية البغدادي وقتل من فيه بمحيط هيت في محافظة الأنبار، كما دمرت الغارات الجوية مقرا لداعش في منطقة الفلاحات بقاطع عمليات الانبار.

وأشارت إلى أن القوة الجوية وجهت ضربات دقيقة لمقرات داعش في قرية البشير بكركوك ضمن قطاع عمليات صلاح الدين; أسفرت عن مقتل 38 إرهابيا من داعش.

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