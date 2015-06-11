محلب من الأقصر:"من يقترب لمصر بالشر سيحترق وأحمل للأهالى تحية الرئيس"

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن زيارته للأقصر للتأكيد على أن الأقصر بلد الأمن والأمان وبلد الحضارة، ومصر بلد الأمن والأمان.

ووجه محلب الشكر لرجال الشرطة، قائلاً: "أقول لهم أديتم دوركم، وأشكر سائق التاكسى وأنا شخصيًا بدور عليه علشان أشكره.. وندعو من الأقصر أشقاءنا بالدول العربية بأن يأتوا للأقصر، قائلا: "إن شاء الله نسبة الأشغال السياحى ستكون 100%.. ومن يقترب من مصر بالشر سيحترق".

وقال محلب، أحمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى الأقصر بأن الرئيس معهم ويرسل لهم تحياته ولرجال الشرطة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء بالكامل كان يريد أن يأتى ويزور الأقصر.

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