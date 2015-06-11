بالصور.. أرمنت تحتفل باستقبال نيافة الأنبا يواقيم أسقفًًا عامًا لها

استقبلت كنيسة السيدة العذراء بأرمنت اليوم، نيافة الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت وأقيمت صلاة العشية أعقبها حفل الاستقبال.

وحضر حفل الاستقبال، الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة والأنبا شاروبيم قنا، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر والأنبا بقطر الأسقف العام بالوادى الجديد ورهبان أديرة الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو ومارجرجس الرزيقات والأنبا باخوميوس (الشايب) والأنبا متاؤس الفاخورى ولفيف من الآباء كهنة الإيبارشية والإبراشيات المجاورة، كما حضره عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية من بينهم رئيس مجلس المدينة ونائب المأمور الرائد، وائل عبد الستار، ورئيس مساجد أرمنت فضيلة الشيخ محمد عبد الباقى، وفضيلة الشيخ محمود حمدى أمام مسجد العتيق بأرمنت وعمد ومشايخ المنطقة.



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