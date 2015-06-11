وزير التموين يفتتح الدورة الـ20 لمعرض سوبر ماركت السبت

يفتتح خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدورة الـ20 لمعرض سوبر ماركت وهوم تك للعام الحالى 2015، وذلك اعتبارا من السبت 13 يونيو ولمدة أربعة أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

ويـــوفـــر المعـــرض إحتياجات الاسرة المصرية فى ساحات عرض مغطاة ومكشوفة بمـــــركـــــــــــــز القــــاهرة الــــــــــدولى للمؤتمرات تحت شعار "رجعــــنا قيــــمة القــــرش"، ويشــهد منافســـــة قــــويــــــة بيـــن الشركــــــــات المــــــشـــــاركة فـــــى عرض وبــــيع السلع بأسعار التكلفة وبنسب خصم عــالية تقدمـــها الشـــركات للمـــستهلك مع قرب حلول شــــــهر رمضان المعظم ، ويفتتح المعرض للجمهور طوال أيام المعرض من الساعة 11 صباحا الى 11 مساءَ.

ويعتبر المعرض من أكبر المعارض التى ينتظرها الكثير من الزوار حيــث يتمــــــيز بضمه لعده منتجات تحت ســـــــــــقف واحـــــــــــد ، فهو فرصة للقاء المباشر بين المنتج والمستهلك لشـــــــــراء جمـــــيع مستلــــــــــــزمات المــــنزل مــــن المواد الغــــــــــــذائيـــــــة والسلع الإســــتــــهلاكية و الأجهـــزة الكـــهربائيـــــة والمــــــنزلية فى مكان

وصرحت هبة لطيف رئيس مجلس إدارة شركة برستيج الشــــــــــركة المنظـــــــــمة للمــــــعرض فى بيان لها اليوم، أن 220 شركة مـــن كبــــرى المصــــــانع والشـــركات المحــــــــلية ستشارك فى المعرض بأســـــــــــعار إقتصادية ، حيث تصل نسبـــــــــة الخضومات ببعض الشركات إلى 25% على بعض المنتـــــــجات بالإضافة إلى العروض المقدمة من جانب بعض الشركات الأخرى ،وسوف تقدم الشركات عروض كثيرة وموفرة بالإضافة الى مفـــــــــاجأت مذهــــــلة وسحوبات على عدة هدايا.

كما سيقدم المعرض حملة تذوق على المنتجات الجديدة لعدة شركات لمعرفة آراء المستهلك كوسيلة جديدة لإضفاء جو من المتعة والتذوق للمواطنين.

ويقـــــــــــــــام المعرض تحت رعاية الدكتور خالد حنـــــــفى وزيـــــــر التمــــــــوين والـــــــــتجارة الداخــــــــلية ، والدكــــــــــــــتور صــــــــــــــلاح هـــــــلال وزيــــــــــر الـــــــزراعة وإستصــــــــــلاح الأراضــــــــى، وجــــــــــهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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