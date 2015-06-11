مصرع قطة يكشف قيام مجهول بوضع سم داخل وجبة سمك لقتل أفراد شرطة بالدقى

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طارق غانم مأمور قسم الدقى، يفيد بقيام أحد الأشخاص بإعطاء وجبة أسماك لأحد أفراد الحراسات التأمينية لأحد البنوك بمنطقة الدقى، فقام الشرطى بوضع جزء من الوجبة لـ"قطة".

وعقب تناول الوجبة توفيت القطة فى الحال وتبين أن الوجبة كانت تحتوى على سم، تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية.

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