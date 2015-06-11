أخبار عاجلة

توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع قطة يكشف قيام مجهول بوضع سم داخل وجبة سمك لقتل أفراد شرطة بالدقى

Google+ Print
مصرع قطة يكشف قيام مجهول بوضع سم داخل وجبة سمك لقتل أفراد شرطة بالدقى مصرع قطة يكشف قيام مجهول بوضع سم داخل وجبة سمك لقتل أفراد شرطة بالدقى
تلقى اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طارق غانم مأمور قسم الدقى، يفيد بقيام أحد الأشخاص بإعطاء وجبة أسماك لأحد أفراد الحراسات التأمينية لأحد البنوك بمنطقة الدقى، فقام الشرطى بوضع جزء من الوجبة لـ"قطة".

وعقب تناول الوجبة توفيت القطة فى الحال وتبين أن الوجبة كانت تحتوى على سم، تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365