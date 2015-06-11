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طالب بريطاني عمره 15 عام يكتشف كوكبًا جديدًا

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طالب بريطاني عمره 15 عام يكتشف كوكبًا جديدًا طالب بريطاني عمره 15 عام يكتشف كوكبًا جديدًا

توم واج

تمكن طالب بريطانى حينما كان لا يتعدى عمره 15 عاما ، من اكتشاف كوكب جديد بحجم كوكب المشترى (أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية) يدور حول نجم يقع على بعد 1000 سنة ضوئية من كوكب الأرض!! …

الطالب و يدعى “توم واج Tom Wagg ” من مدرسة “نيوكاسل-أندر-لايم ” كان قبل عامين مشاركا فى فترة تدريب ، بقسم الفلك بجامعة” كيل Keele” ، حيث تمكن حينذاك من رصد نجم بعيد و قد خفت ضوه عند مرور جسم متحرك حوله ، كما لو ان كوكبا يمر أمامه.

فلجأ ” توم ” الى” كويل هيلر Coel Hellier” أستاذ الفيزياء الفلكية بالجامعة، حيث اطلعه على اكتشافه ، و الذى قام بدوره بالبحث و التدقيق بالخرائط الفلكية ثم طلب معاونة فريق علماء من جامعتي جنيف ولييج الذين قاموا بتحليل الظاهرة و دراستها .

و بعد عامين تلقى ” توم واج” على اتصال يؤكد اكتشافه بالفعل كوكب جديد ، و هو كوكب غازى كبير يتسم بخصائص مشابهة لكوكب المشتري ، وخصائصه تعني أنه من غير المرجح دعمه لأي شكل من أشكال الحياة ، و هو يقع جنوب مجموعة نجمة يطلق عليها اسم ” هيدرا Hydra”.

و على الرغم من أن الفضل في هذا الاكتشاف يعود الى الطالب البريطانى المجتهد، الا انه لم يسُمح له بتسمية الكوكب ، والتي سوف تقررها المسابقة الرسمية التى سينسقها الاتحاد الفلكي الدولي ، بينما تم اطلاق اسم مؤقت على الكوكب الجديد WASP-142b .

و يقول ” توم واج ” انه لم يكن لديه أي فكرة عما كان يقوم به فى ذلك الوقت ، ا وان جهده سيوصل لاكتشاف كوكب جديد ، و لكن بمساعدة الجامعة تمكن من تحقيق هذا الانجاز الذى اعتبره دفعة حقيقية للاستمرار في العلم.

 

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