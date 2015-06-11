بالفيديو .. عودة “غزل المحلة” للدوري من جديد

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، إلى منافسات الدوري الممتاز، بعد تغلبه على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على استاد بترو سبورت، في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الثالثة بدورة الترقي للدوري الممتاز.

تقدم فريق بلدية المحلة أولا بهدف لاعبه سيلا في الدقيقة 19، قبل أن يسجل غزل المحلة هدفين متتاليين عن طريق اللاعب خالد كساب في الدقيقتين 45 و68.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد غزل المحلة إلى عشر نقاط، ليتساوى مع بلدية المحلة في صدارة المجموعة، ولكن غزل المحلة نجح في خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز نتيجة تفوقه في المواجهة المباشرة مع البلدية.

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