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« بينك تاكسى » لتوصيل السيدات ينتظر استخراج التراخيص لبدء العمل

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« بينك تاكسى » لتوصيل السيدات ينتظر استخراج التراخيص لبدء العمل « بينك تاكسى » لتوصيل السيدات ينتظر استخراج التراخيص لبدء العمل

“بينك تاكسي”

قررت مجموعة من النساء تطبيق تجربة”بينك تاكسى”وهو عبارة عن سيارات حديثة مخصصة للسيدات فقط وذلك لمنع حدوث أي انتهاك ضد المرأة،حيث أثبتت هذه التجربة نجاحا كبيرا في تركيا، الهند، فرنسا وأمريكا لتصل مؤخرًا وذلك بعد انتشار حالات التحرش والاعتداءات على النساء والفتيات في المواصلات.

وقال القائمون على المشروع أنه لازال تحت الأنشاء والتجهيز وأنهم بصدد الأنتهاء من استخراج التراخيص اللازمة واستلام السيارات وتجهزيها لبدء العمل فى أقرب وقت.

وأكدت صفحة المشروع على موقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك”انهم شركة خاصة يملكها أفراد وليس لهم أى علاقة بأى شخص يقوم بتسويق فكرة التاكسى البينك أو يقوم بتقديم نفس الخدمة عن طريق سيدات أخريات منضمين لة فى نفس المشروع أو لنفس السبب.

وأضافت أن السيارات ملك للشركة وسيعمل عليها موظفين لهم زى مميز سوف يعلن فى حينة،وأن جميع السيارات مؤمنة بالكامل لراحة وأمان ركابها من السيدات،وكذلك جميع السيارات سوف يكون لها هوية خاصة لسهولة التعرف عليها، وكل سيارة سوف يكون لها كود محدد لزيادة عامل الأمان و الطمأنينة…وأكدت أنهم فى انتظار أستلام التراخيص الازمة والموافقات الأمنية الواجبة توافرها قبل بدء النشاط.

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