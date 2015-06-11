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عضو اتحاد الغرف السياحية : « لم يتم إلغاء أي حجوزات فندقية بسبب حادث الأقصر الفاشل »

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عضو اتحاد الغرف السياحية : « لم يتم إلغاء أي حجوزات فندقية بسبب حادث الأقصر الفاشل » عضو اتحاد الغرف السياحية : « لم يتم إلغاء أي حجوزات فندقية بسبب حادث الأقصر الفاشل »

عاطف عبد اللطيف

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو اتحاد الغرف السياحية عضو الغرفة التجارية الألمانية؛ أن حادث محاولة اقتحام معبد الكرنك من قبل جماعة إرهابية والقضاء عليهم من قبل قوات الامن لم يؤثر على السياحة هناك.

وأوضح في بيان صحفي اليوم أنه لم يتم إلغاء أي حجوزات متجهة الي الاقصر من قبل الشركات السياحية أو وكلاء السفر.

وأشار الي أن ما حدث بالامس يعتبر رسالة إيجابية للعالم تؤكد يقظة وقوة الامن المصري وقدرته علي حماية المواطنين والسائحين حيث أن قوات الشرطة اكتشفت الارهابيين قبل دخول المعبد وتعاملت معهم بشكل سريع وفعال مما يؤكد يقظة وقوة الامن المصري وأن هذا الحادث ما هو الا أمر عارض يحدث في جميع دول العالم.

وطالب عاطف عبد اللطيف بضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي للمحافظة على السياحة والمصرية وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة لان الرسائل الاعلامية السوداء التي تصل الي الغرب تؤثر بالسلب على السياحة المصرية وترسم صورة خاطئة عن الوضع في .

واضاف أنه ليس من المنطقي ان يتم نشر أخبار بشكل مكثف عن أشياء بسيطة ولكنها تعطي صورة سيئة للغرب عن مصر مثل انفجار عبوة ناسفة في طريق بدون إصابات أو احباط محاولة هجوم مسلح أو هجوم مسلح ببندقية على أحد الاكمنة ولا إصابات وما الي ذلك هذا بخلاف الصورة المظلمة التى تنقلها بعض برامج التوك شو عن مصر طوال الليل.

ودعا عبد اللطيف نقابة الصحفيين واتحاد الغرف السياحية والاعلاميين بتبني ميثاق شرف صحفي ينص على عدم هدم السياحة المصرية التي توفر العملة الصعبة وتحقق قرابة 14 مليار دولار دخلا سنويا ويعمل بها قرابة 20 مليون مواطن سواء عمالة مباشرة او غير مباشرة .

ويتضمن الميثاق دعم السياحة المصرية وتبني الافكار البناءة والبعد عن الاخبار التي لا قيمة لها وتؤثر على السياحة.

 

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