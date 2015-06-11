لجنة المسابقات لـ في الجول: إيقاف أنطوي؟ سقطت العقوبة برحيله عن الإسماعيلي

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن إيقاف جون أنطوي مهاجم الإسماعيلي السابق الذي اقترب من الانضمام للأهلي سقطت عقوبة إيقافه بمجرد رحيله عن الدوري المصري.

وكان أنطوي قد اعتدى على لاعب الجيش وتم إيقافه لمدة ثلاث مباريات قبل أن ينتقل للشباب السعودي الذي أعلن مسؤولوه عن إنهاء الاتفاق مع الأهلي المصري لبيع اللاعب مقابل مليون دولار.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com يوم الخميس: "تسقط عقوبة أي لاعب بمجرد رحيله عن الدوري المصري. فاللاعب لن يتعرض للإيقاف إذا ما عاد للعب لأي فريق في مصر الموسم المقبل".

وأضاف "هذه الحالة تحدث في مصر إذا استمر اللاعب مع نهاية موسم وبداية موسم جديد.. هنا تتواصل العقوبة. فلا يعقل أن يرحل لاعب مثلا لمدة عامين ويعود ليعاقب على طرد حصل عليه في مواجهة قديمة".

وتألق أنطوي مع الإسماعيلي ورحل وهو هداف الدوري المصري برصيد 12 هدفا.