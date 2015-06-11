روسيا تعلن استعدادها لاستضافة جلسات الحوار بين حركتى "حماس" و"فتح"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف ، عن استعداد بلاده لاستضافة المحادثات الفلسطينية بين حركتى "حماس" و"فتح".

وقال بوجدانوف فى تصريح - نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس ، إن بلاده مستعدة لاستضافة جلسات المحادثات الفلسطينية — الفلسطينية ، مشيرا إلى "أن هذا رهن رغبة الفلسطينيين" .

وذكر أن موسكو كانت قد احتضنت فى عام 2011 ، اجتماعات فلسطينية فى ريف موسكو .. مضيفا أنه يريد لقاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس، السبت المقبل ، خلال اجتماع القمة الأفريقية فى جنوب أفريقيا.

ومن جانب أخر .. أبدى مسئولون فلسطينيون ترحيباً بالجهد الروسى المبذول لتحقيق المصالحة الفلسطينية ، التى تصطدم بعقبات تحول دون تنفيذها على أرض الواقع .

وقال أمين عام حزب "الشعب" ، عضو اللجنة التنفيذية فى منظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحى ، إن "روسيا صديقة للشعب الفلسطينى وبذلت جهداً فى هذا الملف ، وهذا الجهد موضع ترحيب من الجميع ، خصوصاً إذا كان هناك تنسيقاً مع الطرف المصرى الراعى الأساسى للمصالحة ويحظى بإجماع الفصائل الفلسطينية".

وأشار المسئول الفلسطينى إلى أن "روسيا طوال الوقت تحث على المصالحة ، وتبدى استعداداً للمساهمة فى ذلك"، مشيراً إلى أنها رعت قبل حوالى عامين ندوة لهذا الغرض .

وأكد الصالحى أنه لم ينقطع التواصل بين الفصائل الفلسطينية ، سواء بشكل ثنائى أو جماعى بين كل الأطراف، بما فى ذلك نقاشات جدية لتجاوز الوضع الراهن المتوتر، والعودة إلى استئناف العمل لتنفيذ الاتفاقيات السابقة .

وكشف المسئول الفلسطينى عن وجود حراك جدى لاستئناف جهود المصالحة فى غزة والضفة الغربية.

وكان عضو المكتب السياسى لحركة "حماس" زياد الظاظا، أشار إلى أن روسيا أعربت عن استعدادها لاستضافة لقاء للمصالحة الفلسطينية بين حركتى "حماس" و"فتح".

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