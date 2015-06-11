دول الخليج تندد بالحملة "المغرضة" ضد قطر مؤكدة دعمها فى المونديال

ندد المجلس الوزارى لدول مجلس التعاون الخليجى بـ "الحملة المغرضة" التى تتعرض لها قطر بشأن استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأفاد بيان للمجلس بعد اجتماع وزراء الخارجية دول الخليج الست فى الرياض الخميس ، أن المجلس الوزارى يعرب عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التى تتعرض لها قطر وتحاول النيل من استحقاقها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".

وأكدت الدول "وقوف وتضامن دول مجلس التعاون مع دولة قطر ودعمها الكامل فى استضافة هذا الحدث الرياضى العالمى المهم".

وارتفعت حدة التصريحات خصوصا من شخصيات بريطانية والمانية واسترالية تطالب باعادة النظر بمنح قطر حق استضافة كأس العالم، وذلك بعد اعلان السويسرى جوزيف بلاتر استقالته من رئاسة الفيفا.

وتواجه قطر انتقادات كثيرة منذ فوزها على الولايات المتحدة فى التصويت لاستضافة مونديال 2022 فى ديسمبر 2010، بدءا من توقيت البطولة فى الصيف او الشتاء (الذى حسم باقامة البطولة شتاء) او وضع العمال فى البلاد او شبهات بالفساد وغيرها.

وقد فتح القضاء السويسرى قبل نحو اسبوعين تحقيقا مستقلا عن قضية الفساد المتعلقة بمسؤولين فى الفيفا يتعلق باستضافة روسيا وقطر مونديالى 2018 و2022 على التوالى.