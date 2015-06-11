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قائد عمليات نينوى بالعراق: "داعش" أعدم 100 شخص اليوم

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قائد عمليات نينوى بالعراق: "داعش" أعدم 100 شخص اليوم قائد عمليات نينوى بالعراق: "داعش" أعدم 100 شخص اليوم
أعلن اللواء نجم الجبورى، قائد عمليات نينوى، إطلاق عملية عسكرية تشترك فيها فرق من الجيش العراقى والفرقة الذهبية إلى جانب قوات البشمركة والحشد الشعبى بالإضافة إلى15 ألف مواطن من عشائر نينوى تم تدريبهم سابقاً تستهدف إعادة المحافظة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى بمساعدة أمريكية، وذكر قائلاً: "الولايات المتحدة الأمريكية سوت جسر جوى لقوات تحرير الموصل وخلى داعش تسمعنى.. وأنا بتوعدهم".

وأضاف "الجبورى" خلال لقاء له عبر الأقمار الاصطناعية بقناة العربية الحدث، أن التنظيم الإرهاب أعدم اليوم 100 شخص فى محافظة نينوى، مشدداً على أن الجرائم، التى ترتكبها عناصر داعش لا توصف كونها أبشع شىء ممكن أن يتصوره عقل.

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