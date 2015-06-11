موجز أخبار محافظات مصر.. أم تغسل ابنها بماء نار لانقطاع مياه الشرب

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الخميس، أبرزها أنه أصيب طفل، 10 سنوات، بتشوهات وحروق كبيرة فى الجهاز التناسلى الخاص به بعد قيام والدته بغسله بمياه نار.

وأطلق أمين شرطة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية النار على نفسه لرفض قرار المحكمة بإيقافه.

>تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بقيام "محمود.م"، 40 سنة، أمين شرطة بمركز شرطة بلقاس بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الميرى فأصابت الطلقة كتفه، وذلك اعتراضًا على محاكمته والحكم عليه بالإيقاف لمدة ثلاثة شهور عن العمل، بسبب مشاجرة بينه وبين أحد زملائه.

كما وصلت اليوم عدد من الأفواج السياحية الجديدة لمحافظة الأقصر بصور طبيعية، وذلك عقب مرور 24 ساعة على إحباط الأجهزة الأمنية بالأقصر لعملية إرهابية، وقتل اثنين من العناصر الإرهابية وإصابة الثالث.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تمكنت من تصفية عنصرين إرهابيين بمنطقة جنوب الشيخ زويد بعد أن تم رصد تحركاتهم لاستهداف القوات أثناء حملاتها.

وأعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، أن جهاز الأمن الوطنى بالعريش ألقى القبض على "مصطفى الشوربجى"، ويحمل اسمًا حركيًا "ماريو"، 25 سنة، متهم بتمويل عناصر بيت المقدس، وحلقة وصل بينهم وبين ممولين آخرين من تنظيم الإخوان.

وإلى أهم الأخبار:

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- مقتل إرهابيين والقبض على 11 مشتبها بهم بشمال سيناء

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- أمين شرطة بالدقهلية يطلق النار على نفسه لرفض قرار المحكمة بإيقافه

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