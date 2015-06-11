CNN: روبرت موردوخ يعتزم الاستقالة كرئيس تنفيذى لشركة "فوكس القرن 21"

كشف القطب الإعلامى، روبرت موردوخ، اعتزامه الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذى لشركة "فوكس القرن 21"، بحسب ما أكد مقربون من رجل الأعمال الأمريكى- الاسترالى اليوم الخميس.

وذكرت شبكة "سى إن إن" CNN، أنه من المتوقع أن يخلف الإمبراطور الإعلامى، البالغ من العمر 84 سنة، نجله جيمس موردوخ، إذ قال أحد المصادر إن موردوخ يعتزم تسليم ابنه مسئولياته اليومية، فى عملية انتقال للسلطة، وصفت بأنها تتضمن "تغييراً فى الألقاب".

ومن المقرر أن يتم عرض هذه التغييرات، التى كانت شبكة CNBC أول من كشف عنها، على اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل، إلا أنه ليس من الواضح توقيت سريانها بشكل رسمى.