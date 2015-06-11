قوات الأمن تنجح فى تفكيك قنبلة بمدخل مبنى وزارة التموين

أعلن محمود دياب المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن أجهزة الأمن نجحت فى تفكيك قنبلة عثرت عليها أمام مدخل مبنى الوزارة .

وأشار دياب فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إلى أن القنبلة كانت مخصصة للتفجير عن بعد وكانت تستهدف المدخل الخاص بالوزير ، خالد حنفى ، موضحًَا أن الوزير متواجد حاليا فى اجتماع مجلس الوزراء ، وغير متواجد بالوزارة.

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