الجمعية الدولية لأرباب الشركات الفرنسية تشكل بعثة لزيارة قناة السويس

يزور وفد من رؤساء الشركات الفرنسية بالجمعية الدولية لأرباب الشركات الفرنسية "الميديف MEDEF" القاهرة من الأربعاء 14 إلى الأحد 17 يونيو 2015، برئاسة السيد/ باتريك لوكا، نائب رئيس الـMEDEF، والرئيس الفرنسى للمجلس الفرنسى- المصرى للأعمال (CFEA).

يتشكل الوفد من حوالى ثلاثين رئيسًا من الشركات الفرنسية الكبرى منها وكذلك المتوسطة والصغيرة الذين يعملون بقطاعات متنوعة للغاية، منها: التدريب والأجهزة الاستهلاكية والمصارف والتأمين والاستشارات المحاسبية والتكنولوجيات الجديدة والطيران والمياه والبيئة والطاقة والنقل والتموين والهندسة والبناء والأشغال العامة والتصميم المعمارى والبنية التحتية.

ويلتقى الوفد مع مسئولين بالحكومة المصرية ونظرائه بالقطاع الخاص المصرى وشركائه المحتملين ومع ممثلى الأسرة الدولية وفقًا لبرنامج تم إعداده بواسطة القسم الاقتصادى بسفارة فرنسا. ويزور الوفد أيضًا موقع العمل بقناة السويس الجديدة.

وسيتمكن أعضاء الشركات من خلال اللقاءات التى سيجريها الوفد من عرض مشروعاتهم والاستعلام عن الإصلاحات الحالية والمستقبلية والتعرف على تطور مناخ الأعمال وظروف ممارسة الأعمال والتعرف أيضًا على الأولويات الاقتصادية الجديدة، لا سيما تلك التى تم عرضها خلال المؤتمر الدولى بشرم الشيخ.

بالنسبة لباتريك لوكا قال: "تندرج هذه الزيارة الحادية عشر التى ينظمها (الميديف MEDEF) بالقاهرة فى إطار العلاقات الممتازة بين فرنسا ومصر بعد زيارتى الرئيس السيسى ورئيس الوزراء محلب لفرنسا، وهى تشهد على رغبة الشركات الفرنسية فى مواصلة تعميق المبادلات والاستثمارات مع مصر، وهى تندرج أيضًا استمرارًا وتدعيمًا لعلاقات الثقة القائمة بين بلدينا حيث تعد فرنسا شريكًا تجاريًا متميزًا لمصر".

وترغب "الميديف MEDEF" فى التذكير بالثقة التى يوليها بالتنمية الاقتصادية وإمكاناتها فى بلد يمثل سوقًا يتكون من 90 مليون نسمة ويحظى بموقع جغرافى رئيسى فى قلب حوض البحر المتوسط ويمثل حلقة وصل بين الخليج وأوروبا وأفريقيا، وسيتم تنظيم مؤتمر صحفى مشترك لرئيسا المجلس الفرنسى-المصرى للأعمال يوم الاثنين 15 يونيو، 7.30 مساء، بفندق كونراد (قاعة النيل).