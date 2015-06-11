السجن 15سنة للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ بجولة إخبارية مع دينا عبدالعليم

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الحكومة توافق على قرار رئاسى بالحبس والغرامة لعدم الإبلاغ عن المفرقعات

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء صندوق مصر السيادى “أملاك”

السجن المشدد 15 سنة للضابط المتهم بقتل “شيماء الصباغ”

القومية لسلامة الغذاء:”لـحم الحمير” غير ضار واللى كلو مش هينهق”

اليوم السابع يستطلع رأى المواطنين عن الفرق بين لحم الحمير والبتلو

الإفتاء: لحم الحمير حرمه الجمهور وجائز أكله مع الكراهة فى رأى للمالكية

أنوسة كوتة تروى لـ”اليوم السابع” القصة الكاملة للحوم الحمير