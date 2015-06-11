السعودية تمنح 20 ألف تأشيرة إضافية للمعتمرين المصريين

أعلن باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن وزارة الحج السعودى خصصت اليوم نحو 20 ألف تأشيرة إضافية للمعتمرين المصريين.

وأضاف، حسب بيان، منذ قليل، أن ذلك جاء نتيجة للاتصالات المباشرة والمباحثات، التى استمرت على مدار الأسبوع الحالى بين الوفد المكلف من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، والذى يضم كلا من أشرف عمر وكيل وزارة السياحة وعلاء الغمرى عضو اللجنة.

يذكر أن المسئولين بوزارة الحج السعودى بقيادة وزير الحج والدكتور عيسى الرواس، وكيل الوزارة والمهندس عبد العزيز الدمنهورى مديرعام شئون الحج والعمرة، قد تفهموا طلب الوفد المصرى وعملوا على تحقيق مطالب المعتمرين المصريين ووضعوا حلولا متعددة للخروج بموسم العمرة فى أفضل صورة ممكنة.

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