أخبار عاجلة

توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السعودية تمنح 20 ألف تأشيرة إضافية للمعتمرين المصريين

Google+ Print
السعودية تمنح 20 ألف تأشيرة إضافية للمعتمرين المصريين السعودية تمنح 20 ألف تأشيرة إضافية للمعتمرين المصريين
أعلن باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن وزارة الحج السعودى خصصت اليوم نحو 20 ألف تأشيرة إضافية للمعتمرين المصريين.

وأضاف، حسب بيان، منذ قليل، أن ذلك جاء نتيجة للاتصالات المباشرة والمباحثات، التى استمرت على مدار الأسبوع الحالى بين الوفد المكلف من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، والذى يضم كلا من أشرف عمر وكيل وزارة السياحة وعلاء الغمرى عضو اللجنة.

يذكر أن المسئولين بوزارة الحج السعودى بقيادة وزير الحج والدكتور عيسى الرواس، وكيل الوزارة والمهندس عبد العزيز الدمنهورى مديرعام شئون الحج والعمرة، قد تفهموا طلب الوفد المصرى وعملوا على تحقيق مطالب المعتمرين المصريين ووضعوا حلولا متعددة للخروج بموسم العمرة فى أفضل صورة ممكنة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل