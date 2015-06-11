تأجيل محاكمة متهم بقتل آخر لسوء سمعته فى سوهاج لليوم الرابع من دور سبتمبر

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "أندراوس.ف.ذ" المتهم بقتل المجنى عليه "صالح.و.ر" بدائرة مركز دار السلام، إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار طارق محمود وصفى وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب وبشير عبد الرءوف بشير بأمانة سر سيد على بكر ورمضان حسن.

تعود أحداث القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقة نارية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، بسبب خلافات بين الطرفين.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه سيئ السمعة ويعمل بائعا متجولا فى إحدى القرى بدائرة مركز دار السلام وعندما طلب منه المتهم عدم حضوره مرة أخرى إلى القرية رفض المجنى عليه فقام بإطلاق النار عليه من سلاح نارى وفر هاربا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته بالقضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت قرارها السابق.