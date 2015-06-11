تأجيل معارضة رئيس شركة بيبسى على حبسه بتهمة الغش التجارى لـ9 يوليو

كتب علاء رضوان

أجلت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، برئاسة المستشار شريف حسنى، نظر المعارضة الاستئنافية المقدمة من كل من أحمد محمود الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسى، وتامر أحمد مسلم، مدير البيع والتوزيع بالشركة، على حكم حبسهما 5 سنوات والغرامة 30 ألف جنيه الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامهما بالغش التجارى بحدائق القبة، لجلسة 9 يوليو لتقديم ما يفيد أسماءهم من كشف العمل.

>بدأت الواقعة ببلاغ تلقاه قسم حدائق القبة أفاد فيه محمد أحمد، محام بأنه اشترى زجاجة "سفن أب" من سوبر ماركت بحدائق القبة، فوجئ بوجود شوائب عالقة داخل الزجاجة رغم إحكام غلقها.

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