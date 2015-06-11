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حبس فردى أمن 6 سنوات حولا شقة خليجى إلى وكر دعارة بمدينة نصر

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حبس فردى أمن 6 سنوات حولا شقة خليجى إلى وكر دعارة بمدينة نصر حبس فردى أمن 6 سنوات حولا شقة خليجى إلى وكر دعارة بمدينة نصر
قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى، بالحبس 6 سنوات على قوادين يعملان أفراد أمن بمول شهير فى مدينة نصر، بعد أن حولا شقة خليجى إلى وكر دعارة يتسقبلان فيه راغبى المتعة الحرام ويقدمان لهم الساقطات، كما قضت بحبس 3 ساقطات 3 سنوات لكل منهن.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف رئيسها، المستشار أحمد شورب، أن القوادين يعملان فردى حراسة بالبرج، واستغلا غياب صاحب الشقة، خليجى الجنسية، وتركه لمفتاحها بحوزتهما حتى يعرضاها للبيع وحولاها إلى وكر لممارسة نشاطهما الإجرامى، مستعينين بساقطات ومسجلات آداب اللائى اعترفت إحداهن بممارسة الرذيلة مع عدد من راغبى المتعة، بتحريض من أحد أفراد حراسة البرج.

كان رجال مباحث الآداب تلقوا معلومات تتهم أحد أفراد حرس البرج باستغلال غياب صاحب شقة بالعقار، وتكوين دعارة داخلها، بعرض الساقطات على راغبى المتعة مقابل 1000 جنيه فى الساعة وبمداهمة الشقة ضبطوا المتهمين.
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