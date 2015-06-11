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العثور على جثة طفل 6 سنوات مكبل اليدين ومكمم الفم داخل جوال بالبحيرة

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العثور على جثة طفل 6 سنوات مكبل اليدين ومكمم الفم داخل جوال بالبحيرة العثور على جثة طفل 6 سنوات مكبل اليدين ومكمم الفم داخل جوال بالبحيرة
شهدت قرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة ، قبل قليل جريمة قتل بشعة، بعد العثور على جثة طفل 6 سنوات مكبل اليدين والقدمين ومكمم الفم والأنف وملقاه جثتة داخل جوال على حافة ترعة الفلاحين بالبحيرة.

البداية كانت حينما تلقى العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل مكبل اليدين والقدمين ومكمم الفم والأنف وملقاه جثتة داخل جوال على حافة ترعة الفلاحين بقرية الطود وعلى الفور تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة.

ومن جانبه أكد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة فى تصريح لـ اليوم السابع أنه لن يهدأ له بال حتى يتم القبض على المجرم مرتكب هذ الحادث الأليم، مضيفا أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتمكن فريق البحث ه من كشف غموض هذه الجريمة وسيتم القبض على مرتكبيها ليقدموا للمحاكمة.

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مصر 365