صحة الدقهلية تحيل مسئولى واقعة غسيل طفل بمياه النار بوحدة صحية للتحقيق

قرر الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إحالة طقم التمريض بوحدة البوها التابعة لمركز ميت غمر للتحقيق، بعد واقعة قيام أم بغسل ابنها بمياه نار أثناء انقطاع المياه بالوحدة بعد قيامها بإجراء تحاليل بول وبراز له بالوحدة، كما قرر وكيل الوزارة نقل الطفل إلى مستشفى ميت غمر المركزى بقسم الحروق.

وأكد سعد مكى أن الطفل فى حالة مستقرة وجارٍ علاجه، وحررت والدة الطفل الذى أصيب تشوهات وحروق كبيرة فى الجهاز التناسلى الخاص به بعد قيام والدته بغسله بمياه نار محضر رقم 8143 جنح مركز ميت غمر لسنة 2015 واتهمت فيه طاقم التمريض بالوحدة الصحية بقرية البوها التابعة للمركز.

وأشارت أم الطفل وتدعى فضيلة محمود العراقى إلى أنها توجهت إلى الوحدة الصحية بقرية البوها التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية لعمل تحليل بول وبراز لابنها عبد العزيز محمد السيد 10 سنوات، وبعد الانتهاء من أخذ العينات من الطفل، وكانت المياه مقطوعة داخل الوحدة ووجدت الأم زجاجة مياه مليئة بالمياه داخل الحمام فسحبتها وقامت بغسل الطفل من الجزء الأسفل للجسم من الأمام والخلف.

وفوجئت بعد دقيقة واحدة باحتراق يدها واحتراق الطفل من أسفل وقيام الطفل بالصراخ، فسألت الممرضة أكدت لها أن ما قامت به لتشطيف الطفل ليست مياه عادية بل إنه مياه نار، وطلبت منها الممرضة بالتوجه إلى طبيب خارجى للكشف على الطفل، توجهت الأم إلى مركز شرطة ميت غمر وقامت بتحرير المحضر ضد الوحدة الصحية بالكامل.