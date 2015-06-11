ورشة عمل تناقش الصحة الإنجابية للفتيات والشباب فى سن المراهقة بسوهاج

انتهت اليوم جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل فى سوهاج، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال- إيجيبت من ورشة عمل افتتاحية تحت عنوان "مشروع حماية صحة الفتيات والشباب"، وتمكينهم بسوهاج بمشاركة الجمعيات، التى ستقوم بتنفيذ أنشطة المشروع وهى جمعية تنمية المجتمع المحلى بالفراسية وجمعية تنمية المجتمع المحلى ببنى واصل بمركز ساقلتة) وجمعية تنمية الثروة الحيوانية بالسوالم بحرى وجمعية تنمية المجتمع ببنهو – مركز طهطا).

حضر الورشة فراج أبو ضيف، مدير وحدة برامج هيئة بلان إنترناشيونال- ايجيبت، والدكتورة هايدى جمال، ممثل عن جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، والهام سليم، وكيل وزارة التضامن، وأحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة.

وتأتى الورشة فى إطار سلسلة من الورش التعريفية للمشروعات الجديدة بوحدة برامج بلان بمحافظة سوهاج، وركزت فاعليات ورشة العمل على مناقشة القضايا الرئيسية الخاصة بالصحة الإنجابية للفتيات والشباب فى سن المراهقة، والهدف من المشروع تحسين الفرص المتساوية للشباب والفتيات فى سن المراهقة للمعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية وخدماتها والحد من الزواج المبكر وختان الإناث وغير ذلك من الممارسات الضارة، من خلال زيادة فرص التعليم والمعلومات حول قضايا الصحة الإنجابية وتحسين حصول الفتيات والشباب على خدمات الصحة الإنجابية، وزيادة الدعم المجتمعى لحقوق الصحة الإنجابية للمراهقين والشباب، وزيادة قدرات المجتمع المدنى للمراهقين والشباب لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية والدفاع عنها.