ممثلو الجمعيات الأهلية بالصعيد ينتخبون إدارة اتحاد التمويل متناهى الصغر

بدأت قبل قليل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمبنى الإدارى بجامعة أسيوط.

ويتنافس 41 مرشحا علي مستوي الحمهورية واعتذر منهم اثنان ، ليصبح العدد 39 ، لاختيار 10 من بينهم كأعضاء مجلس إدارة ، وتعيين مراقب حسابات للاتحاد للسنة المالية الأولي للاتحاد.

وضمت قائمة المرشحين من محافظة أسيوط المهندس عبدالكريم ثابت رشوان ، رئيس مجلس إدارة جمعية تنظيم الأسرة ، والدكتورة علياء عبداللطيف عابد ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التربية الإسلامية لتنمية المجتمع بالعقال القبلي بمركز البداري ، واحمد حامد محمد إبراهيم وشهرته احمد حامد طه رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، والدكتور محمود رأفت عبد الفضيل، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال أسيوط.

وقال الدكتور ماهر احمد صلاح الدين ، رئيس لجنة الانتخابات، إن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يحق لها حضور الجمعية العامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في 11 يونيو 2015 ، بلغ 336 جمعية ومؤسسة ، من محافظات أسيوط والاقصر والمنيا والوادي واسوان وسوهاج وقنا في المجموعة الاولي .اما المجموعة الثانية ضمت 12 جمعية ومؤسسة من محافظات المنيا واسوان واسيوط وسوهاج وقنا ،ومن المقرر ان ينتهى التصويت اليوم .