أحمد حسن يكشف.. المدرب الوحيد الذي يقبل العمل مساعدا له

هناك مدير فني واحد يقبل أحمد حسن أن يعمل في جهازه الفني، لكن باستثناء هذا الرجل فإن الصقر لن يقبل إلا أن يكون رقم 1 في فريق كبير يبدأ معه رحلة جديدة.

الصقر بعد الاعتزال عمل مديرا للمنتخب المصري الأول، ورحل مع فشل الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب في بلوغ كأس أمم إفريقيا.

ماذا عن الخطوة التالية يا صقر؟ وهل تقبل أن تعمل كرقم 2 في أي جهاز فني؟

يجيب حسن عبر قناة النهار للرياضة "هناك مدرب واحد فقط أقبل أن أعمل في جهازه الفني هو كابتن حسن شحاتة".

شحاتة كان مديرا فنيا لمنتخب مصر حين حمل الصقر شارة قيادة الفراعنة وساهم في فوز الفريق الوطني 3 مرات بكأس أمم إفريقيا.

وأوضح حسن "شحاتة مدير فني صاحب اسم كبير. وطبعا سيكون شرفا لي أن أعمل معه. غيره لا، لن أكون رقم 2 مجددا".

وتابع حسن "كابتن حسن شحاتة كان قريبا من تولي تدريب منتخب مصر. وقتها تحدث معي".

وكشف حسن "قال لي المعلم لقد كنت أخذ برأيك يا صقر وأنت لاعب في الفريق، فما بالك بالآن".