مبروك يجيب لـ في الجول.. هل يقلقه خوض الأهلي للكونفدرالية بدون صفقات جديدة؟

أجاب فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على سؤال FilGoal.com بشأن عدد المباريات التي سيخوضها الفريق الأحمر من دون صفقات جديدة.

الأهلي سيلعب عددا من مبارياته في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية قبل فتح باب القيد لصفقات جديدة، لكن هذا لا يقلق مبروك.

وأوضح مدرب الأهلي "لا يوجد قلق من هذا الأمر. الفريق قوي أصلا وأمتلك قائمة مميزة".

تجربة سابقة

وتابع مبروك "هناك كذلك تجربة سابقة لي مع الأهلي في الكونفدرالية الموسم الماضي".

وكان مبروك قد تولى مسؤولية الأهلي في الموسم المنصرم لفترة مؤقتة، وساعد الفريق على الوصول لمنطقة متقدمة من البطولة.

وأضاف "في تلك الفترة لعبت مباريات بـ15 لاعبا فقط في القائمة. أنا أعرف كيف أجيد في تلك الظروف، ولنا تجربة ناجحة من قبل".