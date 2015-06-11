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اتحاد الكرة لـ في الجول: سأطلب بنفسي حكاما أجانب للأهلي والمصري لهذه الأسباب

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اتحاد الكرة لـ في الجول: سأطلب بنفسي حكاما أجانب للأهلي والمصري لهذه الأسباب اتحاد الكرة لـ في الجول: سأطلب بنفسي حكاما أجانب للأهلي والمصري لهذه الأسباب

قال عصام عبد الفتاح رئيس اتحاد الكرة لـFilGoal.com إنه سيطلب طاقما أجنبيا لقيادة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في النصف الثاني من الدوري المصري.

وصرح عبد الفتاح "دوما ما أدعم الحكم المصري وأكره مبدأ الاستعانة بأي طاقم أجنبي. لكن هذه المباراة استثناء".

وتابع "تلك المباراة هي فقط الوحيدة التي أرى أن الحكم الأجنبي سيكون أفضل لها حتى أرفع الحرج عن أي مصري كان سيتولى هذه المسؤولية".

وأوضح "المباراة ذلك قد تكون حاكمة وفاصلة في مستقبل المصري البورسعيدي في البقاء ضمن الدوري المصري الممتاز".

وتقام المباراة يوم 6 يوليو ضمن الجولة 33 من الدوري المصري.

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