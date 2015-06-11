خدعوكِ فقالوا.. القىء والدوار دليل على الحمل

"القىء والدوار"، من أكثر العلامات التى قد تعتقد بعض النساء أنها دليل على الحمل، لكنها ليست أعراضا مؤكدة للحمل الذى يجب التأكد منها عن طريق التحاليل المعملية.

وفى هذا السياق يقول الدكتور عمرو أبو العلا أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة القاهرة، أن هناك بعض العلامات التى تظهر على المرأة وتكون دليلا على الحمل، كالتعب من أقل مجهود والميل الدائم للنوم والشعور بالغثيان والقىء فى الصباح، وتعانى منها 50% من السيدات، لافتا أنه قد تتشابه هذه الأعراض مع غيرها ونسبة الخطأ فى تحديد الحمل عالية، لكن يتم التأكد من خلال التحاليل.

ويتابع أن فى حالة انقطاع الطمث لمدة أسبوع قد تكون دليلا قاطعا على حدوث الحمل ولكن يتطلب التأكد بإجراء تحليل الحمل المعملى، لأن تحليل المنزل ليست دليل مؤكدا على الحمل.

يستكمل د. عمرو أبو العلا حديثة قائلا: "هناك بعض الأعراض التى تظهر على المرأة تستدعى الشكوك أنها أوشكت على الولادة، منها نزول الماء بكثرة أو الدم، والشعور بانقباضات فى الرحم، ومن خلالها يتم استشارة الطبيب المختص.