ضبط مسجل خطرلقيامة بسرقة مبلغ مالي من عامل بسوهاج

ضبط مسجل خطر لقيامه بالتعدي بالضرب علي عامل بسلاح أبيض وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته أثناء توجهه إلي محطة سكة حديد جرجا.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بوصول محمد أبو الحجاج محمد سليمان 17 سنة عامل ويقيم بناحية الخلافية دائرة مركز جرجا إلي مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً ” بجرح قطعي بالرقبة وفاقد النطق “.

توصلت التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمود حسن مدير إدارة فرع بحث الجنوب إلي أن وراء الحادثة المدعو محمد رفعت عبد الراضي 23 سنة عامل ويقيم بناحية الأبعاديه بمدينة جرجا السابق اتهامه فـي عدد “16″ قضية ما بين [ سرقة – سرقة بالإكراه – سلاح أبيض – سلاح وذخيرة ] وذلك أثناء قيام المجني عليه بالتوجه لمحطة سكة حديد جرجا ومعه مبلغ “2650″ جنيهاً لتوصيلها لعمه بمحافظة الإسكندرية 00 حيث قام المتهم بإستيقافه وسرقة المبلغ المالي وهاتفه المحمول وأحدث إصابته ” بمطواة قرن غزال ” وهو ما أكده والد المجني عليه بعد أن استعاد نجله الوعى .

عقب تقنين الإجراءات تم عمل عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبط المتهم والأداة المستخدمة وجزء من المبلغ المالي الخاص بالمجني عليه .و بمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة.