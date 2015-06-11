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ضبط خمور مهربة داخل يخت مملوك لهشام طلعت مصطفي

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ضبط خمور مهربة داخل يخت مملوك لهشام طلعت مصطفي ضبط خمور مهربة داخل يخت مملوك لهشام طلعت مصطفي

رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى

ضبطت جمارك ميناء الغردقة البحري عدد 16 زجاجة خمور مستوردة مهربة من سداد الرسوم الجمركية وذلك داخل يخت سياحي مملوك لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وذلك أثناء إجراءات إبحاره من ميناء الغردقة إلى ميناء شرم الشيخ.

وتبين من تحقيقات الشؤون القانونية بجمارك ميناء الغردقة أن اليخت مملوك لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وكان قادم من مارينا الجونة لإنهاء إجراءات إبحاره لشرم الشيخ وبتفتيش اليخت عثر بداخله على 16 زجاجة خمور مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية.

وطلب القبطان التصالح وعدم تحريك دعوى جنائية وتم سداد نحو 160 ألف جنيه قيمة الرسوم الجمركية والغرامة وتم السماح لليخت بالإبحار.

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