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طالب يمزق ورقة الإجابة وآخر يقفز بها من السور بسوهاج

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طالب يمزق ورقة الإجابة وآخر يقفز بها من السور بسوهاج طالب يمزق ورقة الإجابة وآخر يقفز بها من السور بسوهاج

أرشيفية

شهدت لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد حجازي نور الدين الثانوية بنين، بمدينة البلينا بسوهاج، قيام طالب بتمزيق ورقة الإجابة، وهروب طالب آخر من اللجنة ومعه ورقة الإجابة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى أخطاراً من الرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث مركز البلينا يفيد بورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين لجنة امتحانات الثانوية العامة الكائنة بمدرسة الشهيد حجازي نور الدين الثانوية بنين الكائنة بندر البلينا يفيد بقيام الطالب / شهاب عماد عبد الله 17 سنة بتمزيق ورقة الإجابة الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية

وكذلك قيام الطالب خالد حمد الله إبراهيم 17 سنة  ويقيم بناحية أولاد عليو  دائرة مركز البلينا بالخروج من اللجنة وبحوزته ورقة الإجابة والقفز من سور المدرسة ولم يتمكن أحد من ضبطه . و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين بمعرفة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم.

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