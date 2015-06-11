هانى المسيرى: نجاح البطولة الدولية للإسكواش فى الإسكندرية يؤكد أن مصر آمنة

حضر هاني المسيري محافظ الإسكندرية بصحبة اللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء محمد شرقاوي مدير أمن الإسكندرية، ختام بطولة الاسكندرية الدوليه المفتوحه للاسكواش "سيدات" بمكتبة الاسكندرية.

بدأ الحفل بمباراة استعراضية بين اللاعب المصري محمد شوربجي المصنف الأول عالمياً "24 عام" واللاعب الفرنسي جوريجري جوتيه المصنف الثاني عالمياً "32 عام" وانتهت بفوز الشوربجي، تلاها فقرة فنية قدمتها عازفة الكامان اللبنانية "حنين".

عقب ذلك، انتهت المباراة النهائية للبطولة بين اللاعبتين المصريتين أمنية عبد القوي المصنفة رقم 9 عالمياً " 29 عام" و رنيم الوليلي المصنفة رقم 2 عالمياً "26 عام" وفازت بالبطولة رنيم الوليلي وسط فرحه عارمة من الجمهور.

وفي الكلمة التي ألقاها المحافظ رحب بالحضور قائلاً "شرفتونا، ونظراً لتسارع الأحداث وتتابعا لم نتمكن من إرسال رسالة للعالم ولكن من خلال هذا الحدث العظيم وتلك البطولة أعتقد أن الرسالة قد وصلت للعالم أجمع من خلال الصحافة العالمية واللاعبيين الدوليين المشاركين بالبطولة بالاضافة إلى الحضور أن الإسكندرية بلد الأمن والأمان".

من جانبة شكر عمرو منسي منظم البطولة ، المحافظ على دعمة لإقامتة تلك البطولة في وقت قياسي فقد استغرق التحضير لتلك البطولة شهر واحد فقط متمنياً الإستمرار في السنوات القادمة.

وأهدى المسيري مفتاح الإسكندرية للاعبتين رنيم الوليلي صاحبة المركز الأول بالبطولة وأمنية عبد القوي الحاصلة على المركز الثاني متمنياً لهم التوفيق.

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