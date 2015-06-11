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لأول مرة فى الإسكندرية عربة ترام سياحى داخلها كافيه ومكتبة

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لأول مرة فى الإسكندرية عربة ترام سياحى داخلها كافيه ومكتبة لأول مرة فى الإسكندرية عربة ترام سياحى داخلها كافيه ومكتبة
تفقد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، سير العمل بعربة الترام السياحى (دعوة كافيه) المخصصة لإقامة الاحتفالات، والتى من المقرر افتتاحها الثلاثاء المقبل، بعد رفع كفاءة المحركات والكهرباء وتحسين مظهرها وتجهيزها لتكون مقهى لاستقبال المناسبات السعيدة.

من جانبه قال اللواء خالد إبراهيم، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب، إنه من المقرر افتتاح العربة السياحية بعد تجهيزها ورفع كفاءة المحركات والميكانيكا بها الثلاثاء المقبل، وتبلغ تكلفتها 250 ألف جنيه، ومن المقترح أن تبلغ قيمة التذكر 5 جنيهات للفرد بخلاف المشروبات، كما سيتم عمل دراسة لأسعار إقامة المناسبات الخاصة بها؛ بالاضافة إلى أنه من المقرر أن ترافق الموسيقى العسكرية العربة.

واقترح "المسيرى" وضع ملصقات على العربة لدعوة المواطنين للمشاركة بالاحتفال ووضع مكتبة صغيرة كدعوة لنشر الثقافة، مشيداً بالمجهود المبذول من قبل الهيئة لتطوير شبكات الترام ومدى اهتمامهم بالتفاصيل، ووجه التحية لعمال النظافة القائمين على تنظيف شريط الترام ودعاهم الى العمل بشكل أسرع.

ورافق المحافظ خلال تفقده (دعوة كافيه) الدكتورة سعاد الخولى، نائب المحافظ، واللواء حسين رمزى سكرتير عام المحافظة، واللواء هانى عبد المقصود، سكرتير عام مساعد وبدأت التجربة المبدئية للعربة من محطة سان استيفانو حتى محطة مصطفى كامل، وسط ترحيب من المواطنين.

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مصر 365