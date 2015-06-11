محافظ المنوفية يفتتح محطة صرف ووحدة صحية بمنوف بتكلفة 32.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، محطة الصرف الصحى بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف، بتكلفة 30 مليون جنيه، على مساحة 927م2، تخدم المحطة 30 ألف نسمة عن طريق شبكة انحدار بطول 25 كم، وخط طرد بطول 7.5 كم قطر600مم، بحضور المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، والعميد حاتم السبع رئيس مركز ومدينة منوف.

وعلى هامش الافتتاح التقى الدكتور هشام عبد الباسط عددا من أهالى القرية والقرى المجاورة، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم، وفى استجابة سريعة من محافظ المنوفية لشكوى الأهالى من عدم مطابقة مياه الشرب للمواصفات الصحية وإصدر تعليمات لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأخذ عينات من مياه الشرب وتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها، ووعد بدراسة باقى الطلبات المقدمة من الأهالى.. كما افتتح محافظ المنوفية الوحدة الصحية بتكلفة 2.5 مليون جنيه بعزبة مخالى بقرية فيشا الكبرى.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من الدكتورة هناء سرور حول الوحدة الصحية والخدمات الصحية التى تقدمها، وتفقد العيادات والمكاتب الإدارية والصيدلية، ثم انتقل المحافظ ومرافقيه لافتتاح مركز شباب القرية وكوبرى بعزبة زعزع بعزبة مخالى، فى حضور شعبى كثيف التقى محافظ المنوفية حملة شباب منوف.