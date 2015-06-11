محافظ المنوفية يفتتح محطة صرف ووحدة صحية بمنوف بتكلفة 32.5 مليون جنيه

وعلى هامش الافتتاح التقى الدكتور هشام عبد الباسط عددا من أهالى القرية والقرى المجاورة، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم، وفى استجابة سريعة من محافظ المنوفية لشكوى الأهالى من عدم مطابقة مياه الشرب للمواصفات الصحية وإصدر تعليمات لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأخذ عينات من مياه الشرب وتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها، ووعد بدراسة باقى الطلبات المقدمة من الأهالى.. كما افتتح محافظ المنوفية الوحدة الصحية بتكلفة 2.5 مليون جنيه بعزبة مخالى بقرية فيشا الكبرى.
ورافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من الدكتورة هناء سرور حول الوحدة الصحية والخدمات الصحية التى تقدمها، وتفقد العيادات والمكاتب الإدارية والصيدلية، ثم انتقل المحافظ ومرافقيه لافتتاح مركز شباب القرية وكوبرى بعزبة زعزع بعزبة مخالى، فى حضور شعبى كثيف التقى محافظ المنوفية حملة شباب منوف.